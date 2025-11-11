PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Friedlicher Verlauf des dritten Veranstaltungstages beim Zeteler Markt

Zetel (ots)

Am Montag, den 10.11.2025, fand im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 03:00 Uhr der dritte Veranstaltungstag des 341. Zeteler Marktes im Bereich des Markthamm in Zetel statt. Das Volksfest zählt zu den größten seiner Art im norddeutschen Raum und verzeichnete erneut einen regen Besucherandrang.

Trotz des hohen Besucheraufkommens kam es lediglich zu einem polizeilichen Einsatz: Im Bereich der Festscheune "Hankenhof" wurden durch Sicherheitsmitarbeiter Betäubungsmittel aufgefunden. Die zugehörigen Personen konnten im Anschluss kontrolliert werden.

Weitere Straftaten wurden nicht festgestellt. Insgesamt verlief der Veranstaltungstag friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

