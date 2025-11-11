Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verdächtige Wahrnehmung in Jever klärt sich auf

Jever (ots)

Am Montag, 10.11.2025, gegen 14:20 Uhr, meldete ein Zeuge in der Kaakstraße in Jever drei Personen, die offenbar versuchten, eine fremde hellbraun-weiße Katze einzufangen. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen die Personen kurze Zeit später vor Ort an - jedoch ohne Katze. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier um ihre eigene entlaufene Katze handelte, die sie vergeblich einzufangen versucht hatten. Die Personen führten entsprechende Tiersteckbriefe mit Foto der Katze bei sich, wodurch sich der Sachverhalt vollständig aufklären ließ. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

