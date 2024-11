POL-NB: KORREKTUR zum unterschlagenen Handy in Friedland

Waren (Müritz) (ots) - Die Warener Kripo bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat gestern, also Mittwochvormittag, zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Hauses Am Seeufer 64 wahrgenommen? Während die Bewohner teils nicht zu Hause und teils mit Arbeiten auf dem Hof beschäftigt waren, ging scheinbar jemand durch eine unverschlossene Tür in das Haus und stahl Wertsachen, darunter ...

mehr