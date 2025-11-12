Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Sande

Sande (ots)

Am Dienstagmorgen, den 11.11.2025, gegen 07:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Am Markt 26 in Sande zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Fahrzeugführerin touchierte beim Rangieren mit ihrem Pkw den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer Geschädigten. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Trotz Ansprache durch eine Zeugin setzte die Frau ihre Fahrt fort. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnte die verantwortliche Fahrzeugführerin ermittelt werden.

