Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in Wohnung - Täter flüchten mit Beute

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, den 11.11.2025, gegen 20:28 Uhr, kam es in der Preußenstraße in Wilhelmshaven-Fedderwardergroden zu einem Raubdelikt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten vier bislang unbekannte Täter (drei Männer und eine Frau) unter dem Vorwand, "etwas klären zu wollen", in die Wohnung eines Bewohners. Dort entwendeten sie eine PlayStation 5 sowie vier Spiele. Als das Opfer versuchte, sein Eigentum zurückzufordern, wurde es von einem der Täter mit einem Messer bedroht. Im Anschluss flüchtete die Gruppe aus der Wohnung. Nach ersten Ermittlungen könnten sich die Täter anschließend mit dem Zug in Richtung Sande begeben haben.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder deren Aufenthalt geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell