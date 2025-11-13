Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl zweier Fahrräder von Hotelparkplatz

Zwischen dem 11.11.2025, 17:15 Uhr, und dem 12.11.2025, 08:15 Uhr, wurden vom Parkplatz eines Hotels in der Werftstraße in Wilhelmshaven zwei gesicherte Fahrräder entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm eine bislang unbekannte Täterschaft die beiden abgeschlossenen Räder direkt von einem am Fahrzeug montierten Autogepäckträger ab. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

