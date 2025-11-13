Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Versuchter Diebstahl von Schiffsschrauben im Innenhafen
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 11.11.2025, 16:00 Uhr, und dem 12.11.2025, 05:50 Uhr, gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft auf das umzäunte Betriebsgelände in der Schleusenstraße im Wilhelmshavener Innenhafen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte die Täterschaft, dort gelagerte Schiffsschrauben von erheblichem Wert und hohem Gewicht zu entwenden. Der Diebstahl scheiterte, jedoch wurde ein Paar der Schiffsschrauben beschädigt. Die Schadenshöhe wird aktuell auf einen unteren sechsstelligen Bereich geschätzt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
