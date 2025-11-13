PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hinweis auf unseriöse Spendensammler

Jever (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025, zwischen 14:40 Uhr und 15:30 Uhr, wurden auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße in Jever mehrere Personen gemeldet, die vorgaben, für taubstumme Menschen Spenden zu sammeln.

Im Nahbereich traf die Polizei zwei Personen auf einem Tankstellengelände an. Eine für derartige Sammlungen erforderliche Reisegewerbekarte führten sie nicht mit sich. Da der Verdacht bestand, dass die Spendensammlung in betrügerischer Absicht durchgeführt wurde, wurden unter anderem das mitgeführte Bargeld beschlagnahmt. Den beiden Personen wurde anschließend ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen.

Hinweis der Polizei:

Gerade in der Vorweihnachtszeit kommt es vermehrt zu unseriösen Spendensammlungen. Bürgerinnen und Bürger sollten aufmerksam sein und im Zweifel die Polizei informieren, wenn Zweifel an der Echtheit von Spendensammlungen bestehen.

