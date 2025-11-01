FW Hünxe: Pkw brennt in voller Ausdehnung
Hünxe (ots)
Die Einheiten Hünxe und Bucholtwelmen wurden am 31. Oktober 2025 um 22:51 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Pkw-Brand" zur Straße In der Beckuhl im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.
An der Einsatzstelle brannte ein Pkw in voller Ausdehnung. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und die Brandbekämpfung eingeleitet. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem Strahlrohr. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, wurde das Fahrzeug teilweise mit Schaum bedeckt. Abschließend wurde das Fahrzeug sowie die nähere Umgebung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Einsatz war nach ca. zwei Stunden beendet.
