POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Kind und Pedelecfahrerin - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Varel (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025, kam es im Bereich der Jürgensstraße in Varel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 9-jährigen Mädchen und einer bislang unbekannten Pedelec-Fahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Kind mit seinem Fahrrad den Verbindungsweg von der Hafenstraße kommend in Richtung Jürgensstraße und wollte dort nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Pedelec-Fahrerin. Das Mädchen stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einem kurzen Gespräch setzte die Pedelec-Fahrerin ihre Fahrt fort, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen. Das Kind konnte die Frau wie folgt beschreiben: - ca. 60 Jahre alt - schulterlanges braunes Haar - Brillenträgerin Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Personen, die Hinweise auf die Unfallbeteiligte geben können - oder die Dame selbst - sich unter der Telefonnummer 04451 / 9230 bei der Polizei in Varel zu melden.

