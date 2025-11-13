PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Kind und Pedelecfahrerin - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Varel (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025, kam es im Bereich der Jürgensstraße in Varel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 9-jährigen Mädchen und einer bislang unbekannten Pedelec-Fahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Kind mit seinem Fahrrad den Verbindungsweg von der Hafenstraße kommend in Richtung Jürgensstraße und wollte dort nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Pedelec-Fahrerin. Das Mädchen stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einem kurzen Gespräch setzte die Pedelec-Fahrerin ihre Fahrt fort, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen. Das Kind konnte die Frau wie folgt beschreiben: - ca. 60 Jahre alt - schulterlanges braunes Haar - Brillenträgerin Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Personen, die Hinweise auf die Unfallbeteiligte geben können - oder die Dame selbst - sich unter der Telefonnummer 04451 / 9230 bei der Polizei in Varel zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 10:44

    POL-WHV: Hinweis auf unseriöse Spendensammler

    Jever (ots) - Am Mittwoch, 12.11.2025, zwischen 14:40 Uhr und 15:30 Uhr, wurden auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße in Jever mehrere Personen gemeldet, die vorgaben, für taubstumme Menschen Spenden zu sammeln. Im Nahbereich traf die Polizei zwei Personen auf einem Tankstellengelände an. Eine für derartige Sammlungen erforderliche Reisegewerbekarte führten sie nicht mit sich. Da der ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:41

    POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse mit anschließendem Missbrauch der EC-Karte

    Schortens (ots) - Am Mittwoch, 12.11.2025, gegen 10:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Elsa-Brandström-Straße in Schortens in einem Einkaufsmarkt die Geldbörse einer 72-jährigen Kundin. Die Geschädigte hatte ihre Börse in einer Tasche im Einkaufskorb abgelegt, der sich im Einkaufswagen befand. Der Täter nutzte einen unbeobachteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren