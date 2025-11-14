PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl an Selbstbedienungskasse

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.11.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es in einem Einzelhandelsmarkt in der Graudenzer Straße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahlsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten zwei 31- und 29-jährige Beschuldigte ein Selbstbedienungsterminal, um ihre Waren zu scannen. Mehrere Artikel wurden dabei jedoch bewusst nicht erfasst, sondern direkt in den Einkaufswagen gelegt. Nachdem die übrige Ware ordnungsgemäß bezahlt und der Kassenbereich verlassen worden war, stellte ein Ladendetektiv den Sachverhalt fest und sprach die beiden Personen an. Der Wert der nicht gescannten Artikel liegt nach derzeitigem Stand bei etwa 30 bis 40 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

