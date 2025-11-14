PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Fahrzeuginnenausstattung - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht vom 12. auf den 13.11.2025 wurde in der Neuteicher Straße im Wendehammer ein schwarzer Audi Avant aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörte eine unbekannte Täterschaft eine Seitenscheibe, um sich Zugang zum Fahrzeuginneren zu verschaffen. Im Anschluss wurden beide Vordersitze sowie die Rückbank fachmännisch ausgebaut und entwendet. Der Ausbau und der Abtransport dieser umfangreichen Fahrzeugteile dürften eine längere Zeit in Anspruch genommen haben, sodass davon auszugehen ist, dass hierbei Personen oder auch ein Fahrzeug genutzt wurden. Die Polizei bittet daher Anwohnerinnen und Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben - etwa ungewöhnliche Geräusche, Personen oder Fahrzeuge - sich zu melden. Hinweise werden unter der bekannten Rufnummer der Polizei Wilhelmshaven 04421 / 942-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 08:54

    POL-WHV: Diebstahl an Selbstbedienungskasse

    Wilhelmshaven (ots) - Am 13.11.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es in einem Einzelhandelsmarkt in der Graudenzer Straße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahlsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten zwei 31- und 29-jährige Beschuldigte ein Selbstbedienungsterminal, um ihre Waren zu scannen. Mehrere Artikel wurden dabei jedoch bewusst nicht erfasst, sondern direkt in den Einkaufswagen gelegt. Nachdem die übrige Ware ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 08:48

    POL-WHV: Diebstahl und weiterer Vorfall in einem Verbrauchermarkt

    Wilhelmshaven (ots) - Am 13.11.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt im Bereich Am Wiesenhof in Wilhelmshaven zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein 16-jähriger Beschuldigter Lebensmittel aus dem Markt. Während der Jugendliche den Diebstahl beging, nutzte eine bislang unbekannte Person offenbar die Gelegenheit und entwendete das unverschlossene Fahrrad des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren