POL-WHV: Diebstahl von Fahrzeuginnenausstattung - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht vom 12. auf den 13.11.2025 wurde in der Neuteicher Straße im Wendehammer ein schwarzer Audi Avant aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörte eine unbekannte Täterschaft eine Seitenscheibe, um sich Zugang zum Fahrzeuginneren zu verschaffen. Im Anschluss wurden beide Vordersitze sowie die Rückbank fachmännisch ausgebaut und entwendet. Der Ausbau und der Abtransport dieser umfangreichen Fahrzeugteile dürften eine längere Zeit in Anspruch genommen haben, sodass davon auszugehen ist, dass hierbei Personen oder auch ein Fahrzeug genutzt wurden. Die Polizei bittet daher Anwohnerinnen und Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben - etwa ungewöhnliche Geräusche, Personen oder Fahrzeuge - sich zu melden. Hinweise werden unter der bekannten Rufnummer der Polizei Wilhelmshaven 04421 / 942-0 entgegengenommen.

