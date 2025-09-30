Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Korrektur zur Pressemeldung von Montag, 29.09.2025, 15:36 Uhr: Geschlechtsangaben in Meldung 1 fehlerhaft

Wiesbaden (ots)

(fp)Die am gestrigen Montag, 29.09.2025, um 15:36 Uhr veröffentlichte Pressemitteilung Nr. 1 mit dem Titel "Körperverletzung" muss korrigiert werden. Die Geschlechtsangaben der Geschädigten waren falsch.

Bei den angegriffenen Personen in der Bleichstraße handelte es sich um zwei Männer.

Der Rest der Meldung gilt weiterhin. Den Fehler bitten wir zu entschuldigen. Nachfolgend die korrigierte Pressemitteilung.

Wiesbaden, Bleichstraße, Freitag, 26.09.2025, 20:30 Uhr

(fp)Zwei Wiesbadener wurden am Freitagabend in der Bleichstraße von mehreren Unbekannten angegriffen und geschlagen. Die vier bis acht unbekannten Täter pöbelten die beiden 18- und 26-jährigen Männer zunächst an, bevor sie gemeinschaftlich auf diese einschlugen. Einer der Täter biss darüber hinaus einen der Männer und brach ihm mittels Kopfstoßes ein Stück eines seiner Schneidezähne heraus. Ein Angreifer wird als männlich und circa 30 Jahre alt beschrieben. Er soll eine Glatze und blaue oder grüne Augen gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer dunklen Jacke gewesen. Ein weiterer Täter soll ebenfalls männlich mit schulterlangen schwarzen Locken gewesen sein. Er habe zudem einen Ziegenbart gehabt. Bei einer weiteren Angreiferin soll es sich um eine Frau mit weißem Pullover gehandelt haben. Von den anderen Tätern liegen keine Beschreibungen vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell