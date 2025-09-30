Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mann mit Spielzeugwaffe +++ Geldbörse aus PKW geklaut +++ Mehrere Außenspiegel geklaut +++ Graffitischmiererei +++ Schild mit Farbe besprüht

Wiesbaden (ots)

Mann mit Spielzeugwaffe,

Wiesbaden, Rheinstraße, Montag, 29.09.2025, 23:15 Uhr

(fp)Am späten Montagabend alarmierte ein Zeuge die Polizei, da er auf der Rheinstraße eine Person gesehen habe, welche eine Schusswaffe in seiner Hand halten würde. Die kurz hierauf eintreffenden Polizeistreifen konnten anhand der Personenbeschreibung einen 26-jährigen Wiesbadener kontrollieren und fanden bei ihm eine Spielzeugpistole auf. Aufgrund seines psychisch auffälligen Zustandes wurde er in Gewahrsam genommen und im Anschluss in eine Fachklink eingewiesen.

Geldbörse aus PKW geklaut,

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, Donnerstag, 25.09.2025, 01:00 Uhr bis Freitag, 26.09.2025, 08:00 Uhr

(fp)Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag ein Portemonnaie aus einem geparkten Fahrzeug. Der Besitzer eines blauen VW-Polo stellte am Freitagmorgen fest, dass Unbekannte seine Geldbörse aus dem Fahrzeug entwendet hatten. Wie es den Tätern gelang, das Fahrzeug zu öffnen, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Mehrere Außenspiegel geklaut,

Wiesbaden-Sonnenberg, Sonntag, 28.09.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 29.09.2025, 07:30 Uhr

(fp)In Wiesbaden-Sonnenberg entwendeten Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen diverse Außenspiegel von geparkten Fahrzeugen. Ziel der Diebe waren insgesamt neun Autos, von denen sie jeweils die Außenspiegel abmontierten und entwendeten. Besonders auffällig hieran ist, dass es die Unbekannten offensichtlich nur auf Mercedes abgesehen hatten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Graffitischmiererei,

Wiesbaden, Schlossplatz, Festgestellt: Dienstag, 30.09.2025, 04:30 Uhr

(fp)Am frühen Dienstagmorgen verständigte ein Zeuge die Polizei, da er ein Graffito auf dem Boden des Schlossplatzes festgestellt hatte. Die eintreffende Streifenbesatzung konnte feststellen, dass ein Schriftzug mit pinker Sprühfarbe auf den Boden aufgesprüht worden war. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Das zuständige Fachkommissariat für Staatsschutzangelegenheiten hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 erreichbar.

Schild mit Farbe besprüht,

Wiesbaden, Sonnenstraße, Festgestellt: 29.09.2025, 10:15 Uhr

(fp)Unbekannte haben ein Hinweisschild in der Sonnenstraße in Wiesbaden mit Farbe verunstaltet. Die Täter beschmierten das an einem Zaun angebrachte Schild mit einem Schriftzug in roter Farbe. Die Schmiererei wurde am Montagvormittag festgestellt.

Das zuständige Fachkommissariat für Staatsschutzangelegenheiten hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 erreichbar.

