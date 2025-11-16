Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis
Wilhelmshaven (ots)
Am 15.11.2025, gegen 02:45 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Werftstraße im Wilhelmshavener Stadtteil Bant einen 26-jährigen Fahrzeugführer. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis ein Kraftfahrzeug und stand dabei unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
