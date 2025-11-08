PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Schwer verletzte Bochumerin nach Unfallflucht - Zeugen mit Dashcam- und Videoaufnahmen gesucht

Bochum (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Alleestraße in Bochum am Freitagmittag, 7. November, dauern die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zum Unfallhergang an. Eine 25-jährige Bochumerin wurde schwer verletzt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6154038).

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen und bittet insbesondere Fahrzeugführer, die am 07.11.2025, im Zeitraum von etwa 13.10 bis 13.20 Uhr, mit ihren PKW auf der Alleestraße zwischen Kohlenstraße und Rottstraße unterwegs waren und deren Fahrzeuge mit Dashcams ausgerüstet sind, sich zu melden. Weiterhin wird nach Personen gesucht, die in diesem Bereich Aufnahmen mit ihrem Handy gemacht haben, die Aufschluss über das Unfallgeschehen geben können, sowie nach Anwohnern, deren Gebäude mit Überwachungskameras ausgestattet sind.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0234 909-5206 oder -4441 (Kriminalwache) entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

