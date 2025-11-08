PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (57) kollidiert mit Fußgänger (16) und verletzt sich schwer

Herne (ots)

Ein 57-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Herne am Freitag, 7. November, schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 57-Jährige aus Herne gegen 23.35 Uhr mit seinem Fahrrad die Fußgängerzone der Bahnhofstraße in Richtung Europaplatz. In Höhe der Hausnummer 58 beabsichtigte er, an einem 16-jährigen Herner vorbei zu fahren, der fußläufig in selber Richtung unterwegs war. Hierbei kam es zur Kollision.

Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu - Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch in der Atemluft des 57-Jährigen fest. Ihm wurden Blutproben entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

