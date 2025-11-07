Polizei Bochum

POL-BO: Schwer verletzte Bochumerin (25) nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum wurde eine junge Frau am Freitagmittag, 7. November, schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, um die Umstände des Geschehens zu klären.

Gegen 13.15 Uhr wurde eine schwer verletzte 25-jährige Bochumerin auf dem Gehweg der Alleestraße, Höhe Hausnummer 143, aufgefunden. Augenscheinlich wurde sie als Fußgängerin von einem vorbeifahrenden Auto erfasst. Sie war bewusstlos und wurde von einer Rettungswagenbesatzung unmittelbar in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen wurde zur Tatzeit an der Örtlichkeit ein dunkelblauer Opel Astra G (Baujahr ca. 2000) gesichtet. Der Außenspiegel der Beifahrer-Seite wurde durch den Unfall beschädigt. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die das Auto zuordnen können oder etwas Auffälliges beobachtet haben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell