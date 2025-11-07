PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Schwer verletzte Bochumerin (25) nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Ein Dokument

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum wurde eine junge Frau am Freitagmittag, 7. November, schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, um die Umstände des Geschehens zu klären.

Gegen 13.15 Uhr wurde eine schwer verletzte 25-jährige Bochumerin auf dem Gehweg der Alleestraße, Höhe Hausnummer 143, aufgefunden. Augenscheinlich wurde sie als Fußgängerin von einem vorbeifahrenden Auto erfasst. Sie war bewusstlos und wurde von einer Rettungswagenbesatzung unmittelbar in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen wurde zur Tatzeit an der Örtlichkeit ein dunkelblauer Opel Astra G (Baujahr ca. 2000) gesichtet. Der Außenspiegel der Beifahrer-Seite wurde durch den Unfall beschädigt. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die das Auto zuordnen können oder etwas Auffälliges beobachtet haben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Melina Pauli
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 14:18

    POL-BO: Polizei stellt Autofahrer (33) nach Verfolgungsfahrt

    Bochum, Recklinghausen (ots) - Drogen im Blut, keine Fahrerlaubnis, falsche Kennzeichen: Der Fahrer eines Kleinwagens flüchtete am Freitagmorgen, 7. November, vor der Polizei. Die Beamten stellten ihn. Gegen 9.45 Uhr wollten die Einsatzkräfte den 33-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen im Bereich der Bethanienstraße in Bochum kontrollieren. Doch der trat aufs Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 13:51

    POL-BO: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben: Wer kennt diese Männer?

    Bochum, Kassel (ots) - Mit der gestohlenen EC-Karte einer Bochumerin haben bislang unbekannte Personen Bargeld abgehoben. Mit richterlichem Beschluss fahndet die Kriminalpolizei in Bochum mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen. Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/185086 Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 12:55

    POL-BO: Werkzeug aus Garage entwendet - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

    Bochum (ots) - Am 6. November wurde der Polizei über einen Garagenaufbruch im Bereich Kesterkamp/Haverkampstraße in Bochum-Linden gemeldet. Eine 29-jährige Bochumerin erkannte einen Einbruch in die von ihr genutzte Garage. Auf dem Nachbargrundstück konnte sie eine Person erblicken, die Werkzeug in der Hand hielt, welches aus ihrer Garage stammte. Die bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren