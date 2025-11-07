Polizei Bochum

POL-BO: Werkzeug aus Garage entwendet - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Bochum (ots)

Am 6. November wurde der Polizei über einen Garagenaufbruch im Bereich Kesterkamp/Haverkampstraße in Bochum-Linden gemeldet.

Eine 29-jährige Bochumerin erkannte einen Einbruch in die von ihr genutzte Garage. Auf dem Nachbargrundstück konnte sie eine Person erblicken, die Werkzeug in der Hand hielt, welches aus ihrer Garage stammte. Die bislang unbekannte Person ergriff die Flucht, als sie durch die Bochumerin angesprochen wurde und ließ das Werkzeug vor Ort zurück.

Die flüchtige Person wird wie folgt beschrieben: männlich, 35-50 Jahre, 165-175 cm groß, braune Haare, große Zahnlücken. Bekleidet war die Person mit einer Mütze, einer roten Jacke sowie dunkler Hose.

Die Polizei konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen insgesamt drei tatverdächtige Männer auf einem angrenzenden Grundstück in einem Rohbau antreffen. Die Beamten durchsuchten das leerstehende Gebäude und stellten dort weiteres Diebesgut sicher. Sie nahmen die drei Tatverdächtigen (45, 40 und 41 aus Bochum) vorläufig fest. Die zuvor beschrieben vierte Person ist nach aktuellem Stand weiterhin flüchtig.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe: Wer hat am Tattag oder an den Tagen zuvor verdächtige Feststellungen in dem Bereich gemacht und kann Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Tatverdächtigen geben? Zeugen wenden sich bitte unter 0234 909-8405 an das Kriminalkommissariat 34 oder an die Kriminalwache unter -4441.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell