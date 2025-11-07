Polizei Bochum

POL-BO: Auseinandersetzung vor Martinszug: Autofahrer (53) verletzt Ordner (36)

Bochum (ots)

Die Polizei ermittelt aktuell wegen einer Auseinandersetzung vor einem Martinszug am Donnerstag, 6. November, in Bochum-Brenschede. Ein Autofahrer hatte dort einen Ordner verletzt. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein.

Gegen 17.40 Uhr traf der Autofahrer (53, aus Bochum) im Bereich der Kreuzung Im Haarmannsbusch/Königsallee auf einen 36-jährigen Bochumer. Der sperrte dort als Ordner die Straße für den bevorstehenden Umzug. Nach aktuellem Stand musste der Ordner dem Autofahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Als das Auto gestoppt hatte, schlug der 36-Jährige auf den Außenspiegel und machte dem Fahrer klar, dass die Durchfahrt aktuell nicht möglich sei.

Es kam zum Streit. Als sich der Ordner in den Wagen lehnte, gab der Fahrer Gas und riss den Ordner ein Stück weit mit. Der 36-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen, der Autofahrer fuhr durch die Absperrung und flüchtete.

Eine gute Stunde später meldete sich der Autofahrer telefonisch auf der örtlichen Polizeiwache - jedoch keineswegs aus Reue. Er wollte Anzeige erstatten, weil "ein Mann mit Warnweste" ihm gegen den Spiegel geschlagen habe. Die Beamten baten ihn zur Wache, wo sie seine Aussage aufnahmen, ihn als Beschuldigten belehrten und seinen Führerschein beschlagnahmten.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell