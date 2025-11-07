PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Einbruch in Herne: U-Haft für alle vier Tatverdächtigen

Herne, Düsseldorf (ots)

Nach einem Einbruchsdelikt in Herne in dieser Woche hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6153058). Jetzt sitzen sie in Untersuchungshaft.

Die Männer stehen im Verdacht, mehrere Einbrüche verübt zu haben. Ein Haftrichter ordnete jetzt für alle vier Personen Untersuchungshaft an.

Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

