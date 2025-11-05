PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: Junger Radfahrer kollidiert mit Auto und entfernt sich

Herne (ots)

Unfallflucht in Wanne-Eickel: Die Polizei sucht nach einem jungen Radfahrer, der am Dienstagnachmittag, 5. November, mit einem Autofahrer zusammengestoßen ist und sich daraufhin entfernt hat. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 15.50 Uhr war ein 31-Jähriger aus Herne mit seinem Wagen auf der Berliner Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Wibbelstraße überquerte ein junger Radfahrer (ca. zwölf Jahre) die Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto, das Kind stürzte und erlitt leichte Verletzungen an den Händen. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Junge mit seinem Fahrrad in Richtung Hauptstraße.

So wird der Junge beschrieben: ca. 12 Jahre alt, männlich, schwarze Hose, blauer Pullover, altes Mountainbike.

Das Bochumer Verkehrskommissariat bittet den Jungen (bzw. seine Eltern) sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

