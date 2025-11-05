Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht - Fußgängerin (28) angefahren

Bochum (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Bochum-Günnigfeld hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine 28-jährige Fußgängerin aus Bochum überquerte am 4. November, gegen 17.30 Uhr, die Günnigfelder Straße in Höhe der Hausnummer 90. Zeitgleich fuhr ein dunkles Fahrzeug auf der Günnigfelder Straße in Richtung Wanne-Eickel.

Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Die Bochumerin wurde dabei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend ohne Unfallaufnahme von der Örtlichkeit.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw der Marke "BMW" mit einem Kennzeichen aus Mülheim an der Ruhr (MH) gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5205 um Zeugenhinweise.

