Polizei Bochum

POL-BO: Tragischer Verkehrsunfall in Witten

Witten (ots)

Am heutigen 4. November, um 11.18 Uhr, kam es in Witten-Herbede zu einem tragischen Verkehrsunfall.

Im Bereich der Schloßstraße 5 wurde eine 81-jährige Wittenerin als Fußgängerin von einem Lkw erfasst. Dabei wurde die Frau tödlich verletzt.

Der Lkw-Fahrer, ein 28-jähriger Mann aus der Türkei, erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu diesem Verkehrsunfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich weiträumig abgesperrt werden.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die noch andauernden Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an die 0234 909-5205 oder -4441 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

