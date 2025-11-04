PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Pedelecfahrer (62) wird verletzt - Polizei fahndet nach beteiligten Jugendlichen

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag, 3. November, in Bochum-Laer.

Ein 62-jähriger Pedelecfahrer aus Bochum war gegen 18.40 Uhr auf dem Radweg an der Wittener Straße in Richtung Langendreer unterwegs, als ihm in Höhe des Sheffieldrings zwei Jugendliche - einer auf einem E-Scooter, der andere auf einem Fahrrad - entgegenkamen. Der 62-Jährige stieß unvermittelt mit dem jungen Radfahrer zusammen und stürzte. Die beiden Jugendlichen entfernten sich, ohne sich um den leicht verletzten Bochumer zu kümmern.

Der 62-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. So werden die beiden Gesuchten beschrieben: männlich, 16-19 Jahre alt, dunkel bekleidet.

Das Bochumer Verkehrskommissariat bittet die Autofahrerin sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

