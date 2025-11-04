PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Auffahrunfall - Wittenerin (60) schwer verletzt

Witten (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am gestrigen 3. November, gegen 16.15 Uhr, in Witten. Eine 54-jährige Wittenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Bergerstraße in Richtung Ruhrstraße und musste an der dortigen roten Ampel halten.

Nach derzeitigem Stand erlitt eine hinter ihr fahrende 60-jährige Wittenerin einen medizinischen Notfall und verlor dadurch die Kontrolle über ihren Pkw. Es kam zu einem Auffahrunfall.

Die 60-Jährige wurde aufgrund des Notfalls zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 54-Jährige blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Unfallbereich gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

