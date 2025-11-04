Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (27) stirbt nach Verkehrsunfall am 27. Oktober - Polizei sucht weiterhin Zeugen

Bochum (ots)

Der 27-jährige Bochumer, der sich bei einem Verkehrsunfall am 27. Oktober am Castroper Hellweg lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hatte, ist im Krankenhaus verstorben.

Der Bochumer wurde letzte Woche Montag von einer Straßenbahn erfasst, als er das Gleisbett überqueren wollte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6146664 ).

Nachdem er eine Woche lang intensivmedizinisch versorgt wurde, ist der 27-Jährige am Abend des 3. November im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zum Unfallhergang dauern an. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen des Geschehens vom 27. Oktober. Diese können sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

