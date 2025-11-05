Polizei Bochum

POL-BO: Sicherheit durch Nähe: Schwerpunkteinsatz der Polizei in der Hustadt

Bochum (ots)

Am gestrigen Dienstag, 4. November, führte die Polizei Bochum im Bereich Bochum-Hustadt einen Schwerpunkteinsatz durch.

Zahlreiche Einsatzkräfte des Wach- und Wechseldienstes, der Bereitschaftspolizei sowie der Direktion Verkehr kontrollierten vom Mittag bis in die späten Abendstunden im Rahmen von Fußstreifen, sowie in dafür eigens errichteten Kontrollstellen insgesamt 154 Personen und 81 Fahrzeuge. Die eingesetzten Kräfte verhängten hierbei 44 Verwarnungsgelder und schrieben neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Auch Kräfte des zivilen Einsatztrupps waren fußläufig im Bereich der Ruhr-Universität, des Uni-Centers und der Hustadt unterwegs. Ihnen gelang es, einen 17-jährigen beim Handel mit Betäubungsmittel zu überführen. Neben den mitgeführten Betäubungsmitteln beschlagnahmten sie außerdem eine größere Summe Bargeld sowie das Mobiltelefon der Person.

Insgesamt verzeichnete die Bochumer Polizei zwei Strafanzeigen, eine Festnahme sowie neun Platzverweise.

Zudem konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken, indem sie für zahlreiche Gespräche zur Verfügung standen. Die Polizei für Bochum, Herne und Witten wird auch in Zukunft unangekündigt weitere Schwerpunkteinsätze an verschiedenen Orten durchführen.

