PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Sicherheit durch Nähe: Schwerpunkteinsatz der Polizei in der Hustadt

POL-BO: Sicherheit durch Nähe: Schwerpunkteinsatz der Polizei in der Hustadt
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Bochum (ots)

Am gestrigen Dienstag, 4. November, führte die Polizei Bochum im Bereich Bochum-Hustadt einen Schwerpunkteinsatz durch.

Zahlreiche Einsatzkräfte des Wach- und Wechseldienstes, der Bereitschaftspolizei sowie der Direktion Verkehr kontrollierten vom Mittag bis in die späten Abendstunden im Rahmen von Fußstreifen, sowie in dafür eigens errichteten Kontrollstellen insgesamt 154 Personen und 81 Fahrzeuge. Die eingesetzten Kräfte verhängten hierbei 44 Verwarnungsgelder und schrieben neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Auch Kräfte des zivilen Einsatztrupps waren fußläufig im Bereich der Ruhr-Universität, des Uni-Centers und der Hustadt unterwegs. Ihnen gelang es, einen 17-jährigen beim Handel mit Betäubungsmittel zu überführen. Neben den mitgeführten Betäubungsmitteln beschlagnahmten sie außerdem eine größere Summe Bargeld sowie das Mobiltelefon der Person.

Insgesamt verzeichnete die Bochumer Polizei zwei Strafanzeigen, eine Festnahme sowie neun Platzverweise.

Zudem konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken, indem sie für zahlreiche Gespräche zur Verfügung standen. Die Polizei für Bochum, Herne und Witten wird auch in Zukunft unangekündigt weitere Schwerpunkteinsätze an verschiedenen Orten durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 15:05

    POL-BO: Tragischer Verkehrsunfall in Witten

    Witten (ots) - Am heutigen 4. November, um 11.18 Uhr, kam es in Witten-Herbede zu einem tragischen Verkehrsunfall. Im Bereich der Schloßstraße 5 wurde eine 81-jährige Wittenerin als Fußgängerin von einem Lkw erfasst. Dabei wurde die Frau tödlich verletzt. Der Lkw-Fahrer, ein 28-jähriger Mann aus der Türkei, erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu diesem Verkehrsunfall kommen konnte, ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:47

    POL-BO: Pedelecfahrer (62) wird verletzt - Polizei fahndet nach beteiligten Jugendlichen

    Bochum (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag, 3. November, in Bochum-Laer. Ein 62-jähriger Pedelecfahrer aus Bochum war gegen 18.40 Uhr auf dem Radweg an der Wittener Straße in Richtung Langendreer unterwegs, als ihm in Höhe des Sheffieldrings zwei Jugendliche - einer auf einem E-Scooter, der andere auf einem Fahrrad - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren