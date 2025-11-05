Polizei Bochum

POL-BO: Falscher Wasserwerker - Senior (91) bestohlen

Witten (ots)

Am 4. November, gegen 11.45 Uhr, kam es in Witten zu einem Diebstahl.

Unter dem Vorwand Wasserrohre prüfen zu müssen, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zur Wohnung eines 91-jährigen Witteners an der Westfalenstraße.

Während sich der Senior im Badezimmer befand, entwendete der vermeintliche Handwerker Bargeld und flüchtete.

Er wird als circa 30 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke mit weißen Buchstaben, eine dunkle enge Hose und eine dunkle Baseballkappe.

Das zuständige Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell