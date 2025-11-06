PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Korrektur: Mehrere Wohnungseinbrüche: Polizei Herne und Düsseldorf stellen gemeinsam vier Tatverdächtige

Herne, Düsseldorf (ots)

Mit tatkräftiger Unterstützung der Polizei Düsseldorf haben Herner Polizeibeamte am Mittwochabend, 5. November, vier Männer festgenommen. Sie gelten als dringend tatverdächtig für mehrere Wohnungseinbrüche.

Am Mittwochmittag war die Polizei Düsseldorf während Kontrollmaßnahmen im eigenen Stadtgebiet am auf die Männer aufmerksam geworden. Sie stehen im Verdacht, mehrere Eigentumsdelikte verübt zu haben. Zivilbeamte des Düsseldorfer Einsatztrupps observierten die Tatverdächtigen, die erst in mehreren Städten Häuser auskundschafteten, und schließlich gegen 19.45 Uhr versuchten, an der Eupener Straße in Herne in eine Wohnung einzubrechen.

Nachdem sie vom Tatort (ohne Erfolg) flüchteten, stellten Polizeikräfte beider Behörden die Männer an einer Ampel auf der Castroper Straße, Ecke Baarestraße.

Die Überprüfung der Tatverdächtigen (19, aus Herne; 25, ohne festen Wohnsitz; 26, aus Herne und 37, ohne festen Wohnsitz) ergab, dass die Männer Diebesgut und Einbruchswerkzeuge dabeihatten. Die Polizei nahm die Männer vorläufig fest.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Hinweis: Die Angaben zu den Tatverdächtigen wurden korrigiert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

