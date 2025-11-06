PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Erst Diebstahl, dann Rangelei - Polizei fahndet nach unbekannten Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Zu einem Taschendiebstahl mit anschließender Rangelei ist es am Mittwoch, 5. November, in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße 67 in Herne gekommen.

Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl gegen 14 Uhr zeitnah, sodass sie weitere Kunden des Ladens darauf aufmerksam machte. Diese erblickten eine Tatverdächtige und hielten sie fest. In diesem Zusammenhang versuchte die unbekannte Tatverdächtige sich durch Schläge aus dem Griff zu befreien. Hierbei verlor sie die entwendete Geldbörse und flüchtete. Verletzt wurde niemand.

Die Tatverdächtige war in Begleitung einer weiteren unbekannten Frau. Die beiden Gesuchten werden wie folgt beschrieben: beide weiblich, ca. 160 cm, dunkle Haare (zum Zopf gebunden), ca. 20 Jahre alt, schlank, dunkle Bekleidung.

Zur Identifizierung der unbekannten Tatverdächtigen und einer weiteren Person bittet die Polizei um Mithilfe: Wer hat verdächtigte Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zur flüchtigen Tatverdächtigen oder möglichen Mittätern geben? Zeugen wenden sich bitte unter der 0234 909-8505 an das Kriminalkommissariat 35 oder die Kriminalwache unter -4441.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

