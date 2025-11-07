Polizei Bochum

POL-BO: Mit gestohlenem Krad und ohne Führerschein: Beamte stellen 18-Jährigen nach Verfolgung

Herne (ots)

Am Donnerstag, 6. November, hat die Polizei einen 18-jährigen Herner nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestellt. Der junge Mann war mit einem als gestohlen gemeldeten Motorrad und ohne Führerschein unterwegs.

Gegen 19.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung im Kreuzungsbereich Funkenbergstraße/Bahnhofstraße ein Motorrad auf, das in Schlangenlinien und mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Trotz eindeutiger Anhaltesignale der Beamten gab der Fahrer weiter Gas, missachtete mehrere rote Ampeln und flüchtete innerstädtisch über die Bismarckstraße in Richtung Westring. Dabei gefährdete er mehrfach andere Verkehrsteilnehmer; glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten das Krad schließlich auf der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 64 stoppen. Der Fahrer und sein Sozius sprangen daraufhin vom Motorrad und setzten ihre Flucht zu Fuß fort.

Während der 18-jährige Fahrzeugführer umgehend festgehalten werden konnte, gelang es dem bislang unbekannten Beifahrer, an der dortigen Haltestelle in eine gerade abfahrende Straßenbahn der Linie U35 zu flüchten.

Die anschließende Überprüfung ergab, dass der 18-jährige Herner nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem stellte sich heraus, dass das gefahrene Motorrad als gestohlen gemeldet ist.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Herner wurde zur Wache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell