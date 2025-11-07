PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Mopedfahrer (62) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Riemke am Donnerstag, 6. November, wurde ein 62-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt.

Ein 41-jähriger Bochumer war gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto auf der Herner Straße Richtung Herne unterwegs. Nach aktuellem Stand beabsichtigte er in Höhe der Hausnummer 393 zu wenden und kollidierte dabei mit dem Mopedfahrer, der Richtung Bochum unterwegs war.

Der 62-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

