POL-BO: Polizei stellt Autofahrer (33) nach Verfolgungsfahrt

Bochum, Recklinghausen (ots)

Drogen im Blut, keine Fahrerlaubnis, falsche Kennzeichen: Der Fahrer eines Kleinwagens flüchtete am Freitagmorgen, 7. November, vor der Polizei. Die Beamten stellten ihn.

Gegen 9.45 Uhr wollten die Einsatzkräfte den 33-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen im Bereich der Bethanienstraße in Bochum kontrollieren. Doch der trat aufs Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Heinrichstraße. Während der Verfolgung beschädigte er zwei unbeteiligte Autos. Letztendlich stieß der Recklinghäuser im Bereich der Straße "Im Böcken" gegen einen Baum - die Beamten stellten ihn kurzerhand.

Die Überprüfung ergab: Der Mann hatte keine gültige Fahrerlaubnis, ein Drogenvortest schlug positiv auf Amphetamine und MDMA an (weshalb ein Arzt eine Blutprobe entnahm); außerdem war er mit falschen Kennzeichen unterwegs.

Die Polizisten stellten das Fahrzeug sicher und schrieben eine Anzeige.

Das zuständige Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

