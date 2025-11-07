PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben: Wer kennt diese Männer?

Bochum, Kassel (ots)

Mit der gestohlenen EC-Karte einer Bochumerin haben bislang unbekannte Personen Bargeld abgehoben. Mit richterlichem Beschluss fahndet die Kriminalpolizei in Bochum mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen.

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/185086

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Die abgebildeten Männer sollen am Dienstag, 14. Januar 2025, in einer Bankfiliale in Bochum-Wiemelhausen die EC-Karte einer Bochumerin entwendet und die Geheimzahl ausgespäht haben. Anschließend sollen sie an den darauffolgenden Tagen mit der gestohlenen Karte mehrfach unberechtigt Bargeld an Bankautomaten in Bochum und Kassel abgehoben haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

