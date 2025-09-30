PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Dirk von Hammel ist der neue Chef der Polizeistation

POL-DA: Ober-Ramstadt: Dirk von Hammel ist der neue Chef der Polizeistation
  • Bild-Infos
  • Download

Ober-Ramstadt (ots)

Polizeivizepräsident Dirk Fornoff beglückwünschte am 30. September 2025 den Ersten Polizeihauptkommissar Dirk von Hammel zur Übernahme der Leitung der Polizeistation Ober-Ramstadt.

Im Beisein von geladenen Gästen aus den Kommunen und des Polizeipräsidiums erhielt er aus den Händen des stellvertretenden Behördenleiters seine Ernennungsurkunde, womit der 56-Jährige offiziell ab 4. Oktober 2025 neuer Chef der Polizeistation wird.

"Ich freue mich, dass wir Dirk von Hammel für diese Führungsposition gewinnen konnten. Durch seine offizielle Ernennung zum neuen Leiter, bekommt die Polizeistation Ober-Ramstadt nach Dirk Höhl eine weitere erfahrene Führungskraft. Die Verantwortung der Ober-Ramstädter Polizei liegt bei ihm in guten Händen und ich wünsche ihm für sein neues Amt alles Gute und viel Glück", sagte Polizeivizepräsident Dirk Fornoff bei der Amtseinführung.

Dirk von Hammel ist ein erfahrener Schutzmann, der bereits in einer Vielzahl von Verwendungen die unterschiedlichsten Bereiche der Polizeiarbeit kennenlernte und Erfahrungen sammelte. Im Oktober 1987 begann Dirk von Hammel seine polizeiliche Ausbildung in Kassel. Anschließend folgten Verwendungen in der Bereitschaftspolizei, sowie im Wechselschichtdienst diverser Reviere und Stationen. Hierbei lernte er bereits das erste Mal die Polizeistation Ober-Ramstadt kennen, sowie weitere Stationen wie Königstein, Bensheim und das 1. Polizeirevier in Darmstadt. 2020 wurde er stellvertretender Leiter des 2. Polizeireviers in Darmstadt, bevor er die Leitungen der Polizeistation Bensheim und anschließend der Diensthundstaffel Südhessen übernahm.

Der 56-Jährige ist glücklich verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt im Modautal. Er verbringt seine Freizeit gerne in der Natur, wo er unter anderem gerne Fahrrad fährt oder wandert. Auch das Wohnmobil nutzt die Familie sehr gerne an freien Tagen oder für Urlaube.

"Da ich selbst über zwanzig Jahre im Streifendienst der Polizeistation Ober-Ramstadt tätig war, ist diese neue Aufgabe für mich wie ein "nach Hause kommen". Ich freue mich darauf, in dieser neuen Verwendung innerhalb des Polizeipräsidium Südhessen gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen täglich für die Sicherheit der hiesigen Bürgerinnen und Bürger sorgen zu dürfen", so der Erste Polizeihauptkommissar Dirk von Hammel zu seiner Amtseinführung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 12:07

    POL-DA: Darmstadt: Autobrand ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

    Darmstadt (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden (30.9) kam es wegen eines Autobrands in der Hügelstraße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 3.40 Uhr meldeten Zeugen, dass kurz vor dem Citytunnel ein Fahrzeug in Flammen stehen würde. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr Darmstadt konnte der Brand gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiteres, ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 10:43

    POL-DA: Rüsselsheim: Einbrecher nehmen Mehrfamilienhaus ins Visier / Wer hat etwas gesehen?

    Rüsselsheim am Main (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Montag (29.9.) zwischen 10 und 12.30 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Darmstädter Straße ins Visier. Zunächst begaben sich die Kriminellen in das Haus und verschafften sich durch eine Tür Zugang zu einer der dortigen Wohnungen. Im Innern durchwühlten sie das Schlafzimmer der 35-jährigen ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 10:33

    POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Zeugen nach mehreren Einbrüchen gesucht

    Riedstadt (ots) - Nachdem es zwischen Sonntag (28.9.) und Montag (29.9.) zu mehreren Einbrüchen in der Lise-Meitner-Straße sowie Genossenschaftsstraße gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Zwischen 18 und 8 Uhr brachen bislang unbekannte Kriminelle in der Lise-Meitner-Straße in ein Bekleidungsgeschäft ein. Auf gewaltsame Art und Weise verschafften sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren