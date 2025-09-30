Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Dirk von Hammel ist der neue Chef der Polizeistation

Ober-Ramstadt (ots)

Polizeivizepräsident Dirk Fornoff beglückwünschte am 30. September 2025 den Ersten Polizeihauptkommissar Dirk von Hammel zur Übernahme der Leitung der Polizeistation Ober-Ramstadt.

Im Beisein von geladenen Gästen aus den Kommunen und des Polizeipräsidiums erhielt er aus den Händen des stellvertretenden Behördenleiters seine Ernennungsurkunde, womit der 56-Jährige offiziell ab 4. Oktober 2025 neuer Chef der Polizeistation wird.

"Ich freue mich, dass wir Dirk von Hammel für diese Führungsposition gewinnen konnten. Durch seine offizielle Ernennung zum neuen Leiter, bekommt die Polizeistation Ober-Ramstadt nach Dirk Höhl eine weitere erfahrene Führungskraft. Die Verantwortung der Ober-Ramstädter Polizei liegt bei ihm in guten Händen und ich wünsche ihm für sein neues Amt alles Gute und viel Glück", sagte Polizeivizepräsident Dirk Fornoff bei der Amtseinführung.

Dirk von Hammel ist ein erfahrener Schutzmann, der bereits in einer Vielzahl von Verwendungen die unterschiedlichsten Bereiche der Polizeiarbeit kennenlernte und Erfahrungen sammelte. Im Oktober 1987 begann Dirk von Hammel seine polizeiliche Ausbildung in Kassel. Anschließend folgten Verwendungen in der Bereitschaftspolizei, sowie im Wechselschichtdienst diverser Reviere und Stationen. Hierbei lernte er bereits das erste Mal die Polizeistation Ober-Ramstadt kennen, sowie weitere Stationen wie Königstein, Bensheim und das 1. Polizeirevier in Darmstadt. 2020 wurde er stellvertretender Leiter des 2. Polizeireviers in Darmstadt, bevor er die Leitungen der Polizeistation Bensheim und anschließend der Diensthundstaffel Südhessen übernahm.

Der 56-Jährige ist glücklich verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt im Modautal. Er verbringt seine Freizeit gerne in der Natur, wo er unter anderem gerne Fahrrad fährt oder wandert. Auch das Wohnmobil nutzt die Familie sehr gerne an freien Tagen oder für Urlaube.

"Da ich selbst über zwanzig Jahre im Streifendienst der Polizeistation Ober-Ramstadt tätig war, ist diese neue Aufgabe für mich wie ein "nach Hause kommen". Ich freue mich darauf, in dieser neuen Verwendung innerhalb des Polizeipräsidium Südhessen gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen täglich für die Sicherheit der hiesigen Bürgerinnen und Bürger sorgen zu dürfen", so der Erste Polizeihauptkommissar Dirk von Hammel zu seiner Amtseinführung.

