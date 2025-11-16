POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in Zetel

Bockhorn (ots) - Am Nachmittag des 14.11.2025 kam es in der Kreisstraße in Bockhorn zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus Zetel geriet, mutmaßlich aufgrund der Einnahme von Medikamenten, mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem er auf den Grünstreifen auswich. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren ...

mehr