Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in Zetel
Zetel (ots)
Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Pestalozzistraße in Zetel ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten sie die Tür eines Wintergartens auf und betraten das Gebäude. Diebesgut wurde nach aktuellem Stand nicht erlangt. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 zu melden.
