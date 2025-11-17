Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung nach Verkehrssituation in Siebethsburg
Wilhelmshaven (ots)
Am 16.11.2025, gegen 10:28 Uhr, kam es an der Kreuzung Bismarckstraße / Schützenstraße in Wilhelmshaven zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Zunächst gerieten ein 57-jähriger Autofahrer und ein 71-jähriger Mann nach einer Verkehrssituation in Streit.
Der 57-Jährige soll den anderen Mann beleidigt haben, woraufhin der 71-Jährige gegen das Auto des Kontrahenten trat. Der Autofahrer stieg daraufhin aus, schlug mehrfach in das Gesicht des 71-Jährigen und schubste ihn. Dieser stürzte rücklings zu Boden und klagte im Anschluss über Schmerzen.
Im weiteren Verlauf trat auch der ältere Mann gegen den Pkw des 57-Jährigen, wodurch leichter Sachschaden entstand. Beide Beteiligten erstatteten Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung.
