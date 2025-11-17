Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum vom 12.11.2025, 22:00 Uhr, bis 13.11.2025, 08:45 Uhr, kam es in der Helgolandstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer Peugeot wurde dort vermutlich beim Vorbeifahren an der Fahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 04421 / 942-0 zu melden.
