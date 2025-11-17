PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Hundebiss im Bereich Moosumer Straße - Polizei ermittelt

Schortens (ots)

Am 12.11.2025, gegen 13:00 Uhr, kam es im Waldgebiet an der Moosumer Straße in der Gemeinde Schortens zu einem Hundebiss. Ein Spaziergänger wurde dabei verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen begegnete der Geschädigte im Wald einem unbekannten Mann, der einen braunen Rhodesian Ridgeback an der Leine führte. Als beide auf gleicher Höhe waren, biss der Hund dem Geschädigten in das linke Knie. Dabei wurden seine Hose beschädigt und eine Risswunde sowie zwei Hämatome am Knie verursacht. Der verletzte Spaziergänger versorgte die Wunde selbstständig. Der Hundehalter setzte seinen Weg fort, ohne die Personalien zu hinterlassen. Er wird wie folgt beschrieben: - männlich - älteres Erscheinungsbild - schlanke Statur - graue Haare - ca. 170 cm groß

Die Polizei Schortens bittet Personen, die Hinweise zu dem Hundehalter oder dem Tier geben können, sich unter der Telefonnummer 04461 / 98493-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

