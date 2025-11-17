Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren unter Alkoholeinfluss in Sande

Sande (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, dem 16. November 2025, gegen 04:34 Uhr, meldeten aufmerksame Zeuginnen und Zeugen der Polizei einen offenbar alkoholisierten Mann, der im Begriff war, mit seinem Pkw vom Parkplatz einer Diskothek in Sande loszufahren. Nach ihren Angaben war der Mann zuvor bereits über einen Parkstreifen gefahren.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel traf den beschriebenen Fahrzeugführer kurze Zeit später an und unterzog ihn einer Kontrolle. Dabei wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,82 Promille festgestellt.

Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell