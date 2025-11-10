POL-HS: Wohnungseinbruch

Erkelenz-Matzerath (ots) - Am Montag, 10. November, ereignete sich gegen 7.30 Uhr, auf der L 227 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Mann aus Gangelt tödlich verletzt wurde. Er war mit seinem Pkw Renault aus Richtung Hückelhoven kommend in Richtung Kreisverkehr Matzerath unterwegs und prallte hinter dem dortigen Funkmastturm aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er ...

