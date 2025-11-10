POL-HS: Wohnungseinbruch
Erkelenz (ots)
In der Goswinstraße drangen Einbrecher am vergangenen Wochenende zwischen Samstag (8. November), 17 Uhr, und Sonntag (9. November), 13 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Nach ersten Ermittlungen konnten sie allerdings keine Beute machen.
