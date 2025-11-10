POL-HS: Anhänger gestohlen
Selfkant-Süsterseel (ots)
Unbekannte Personen stahlen am 8. November (Samstag), gegen 20.50 Uhr, auf der Suestrastraße vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses einen Kfz-Anhänger mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Sie flüchteten mit dem Anhänger mit einem roten Pkw in die Niederlande.
