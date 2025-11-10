PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrerin einer weißen C-Klasse nach Unfall im Kreisverkehr gesucht

Wegberg (ots)

Am Freitagmorgen (7. November) kam es im Kreisverkehr Heidekamp / Am Feldrain gegen 07.45 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einer Frau, die einen weißen Mercedes C-Klasse mit ukrainischem Kennzeichen lenkte, und einem 15 Jahre alten Fahrradfahrer. Die Fahrerin erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Jungen. Nachdem der Jugendliche geäußert hatte, dass alles in Ordnung sei, verließ die Frau mit ihrem Wagen die Unfallstelle. Später stellte der Wegberger doch fest, dass er verletzt wurde und sein Fahrrad Beschädigungen aufwies. Daraufhin erstattete er Anzeige. Das Verkehrskommissariat Geilenkirchen sucht nun zur Klärung des Unfalls die Fahrerin. Sie war etwa 40 bis 50 Jahre alt, zirka 165 Zentimeter groß und schlank. Sie hatte mittellange blonde Haare. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

