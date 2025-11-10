PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug prallt gegen Baum

Erkelenz-Matzerath (ots)

Am Montag, 10. November, ereignete sich gegen 7.30 Uhr, auf der L 227 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Mann aus Gangelt tödlich verletzt wurde. Er war mit seinem Pkw Renault aus Richtung Hückelhoven kommend in Richtung Kreisverkehr Matzerath unterwegs und prallte hinter dem dortigen Funkmastturm aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Polizei sicherte die Unfallstelle und nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

