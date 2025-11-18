PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Diebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.11.2025 kam es gegen 19:14 Uhr in einem Supermarkt an der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein 18-jähriger Beschuldigter mehrere Nahrungsmittel, verstaute diese in seinem Rucksack sowie in seinen Jackentaschen und passierte den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Der Diebstahl wurde durch einen Ladendetektiv beobachtet. Als dieser den Beschuldigten ansprach, versuchte der junge Mann, mit dem Diebesgut zu fliehen. Dabei sperrte er sich, schubste den Ladendetektiv und schlug mehrfach um sich.

Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet

