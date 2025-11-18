PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Supermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.11.2025 gegen 21:48 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt an der Peterstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 23-jähriger Mann im Markt mehrere Artikel in seinen mitgeführten Rucksack. An der Kasse legte er nur einen Teil der Ware auf das Band und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die übrigen Gegenstände zu bezahlen. Unmittelbar danach betrat er den Markt erneut und kaufte weitere Lebensmittel ordnungsgemäß ein.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

