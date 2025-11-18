Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - E-Scooterfahrer leicht verletzt

Schortens (ots)

Am Montagnachmittag, 17.11.2025, gegen 16:20 Uhr, kam es auf der K95 / Oldenburger Straße in Schortens zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer von der Anschlussstelle Schortens-Zentrum kommend die dortige Rechtsabbiegerspur in Richtung Schortens. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 18-jährigen E-Scooterfahrer, der die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der junge Fahrer des E-Scooters leicht verletzt wurde.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

