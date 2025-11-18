Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl eines Lastenrades - Polizei Wilhelmshaven bittet um Hinweise
Wilhelmshaven (ots)
Die Polizei Wilhelmshaven sucht nach einem hochwertigen Lastenrad, das am 06.11.2025 aus einer Garage in der Hermann-Ehlers-Straße entwendet wurde.
Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Lastenfahrrad mit einer auffällig beklebten Lastenbox, zahlreichen Stickern sowie einem braunen Sattel und braunen Griffen.
Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zum aktuellen Standort des Lastenrades geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell