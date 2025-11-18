Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Lastenrades - Polizei Wilhelmshaven bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven sucht nach einem hochwertigen Lastenrad, das am 06.11.2025 aus einer Garage in der Hermann-Ehlers-Straße entwendet wurde.

Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Lastenfahrrad mit einer auffällig beklebten Lastenbox, zahlreichen Stickern sowie einem braunen Sattel und braunen Griffen.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zum aktuellen Standort des Lastenrades geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

