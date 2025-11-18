PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
Jever (ots)

Die Polizei sucht nach der 84-jährigen Gabriele Cors (geb. 1940), die seit heute 16:20 Uhr aus dem Kleiberring in Jever abgängig ist. Nach bisherigen Erkenntnissen lebte sie bis vor etwa vier Wochen im Nelkenweg in Schortens. Weitere mögliche Aufenthaltsorte sind derzeit nicht bekannt. Nach derzeitigem Stand hätte die Vermisste gegen 18:00 Uhr Herzmedikamente einnehmen sollen. Zudem ist bekannt, dass sie sich in der Vergangenheit mehrfach orientierungslos zeigte und an Demenz leidet. Personenbeschreibung: - Schwarze Übergangsjacke mit Kragen - Hellbeige Stoffhose - Blaue Socken mit Pünktchen - Beige, flache Schuhe

Hinweise auf den Verbleib bitte an die Polizei in Jever unter 04461 74490 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

