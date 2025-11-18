Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
Jever (ots)
Die Polizei sucht nach der 84-jährigen Gabriele Cors (geb. 1940), die seit heute 16:20 Uhr aus dem Kleiberring in Jever abgängig ist. Nach bisherigen Erkenntnissen lebte sie bis vor etwa vier Wochen im Nelkenweg in Schortens. Weitere mögliche Aufenthaltsorte sind derzeit nicht bekannt. Nach derzeitigem Stand hätte die Vermisste gegen 18:00 Uhr Herzmedikamente einnehmen sollen. Zudem ist bekannt, dass sie sich in der Vergangenheit mehrfach orientierungslos zeigte und an Demenz leidet. Personenbeschreibung: - Schwarze Übergangsjacke mit Kragen - Hellbeige Stoffhose - Blaue Socken mit Pünktchen - Beige, flache Schuhe
Hinweise auf den Verbleib bitte an die Polizei in Jever unter 04461 74490 oder an jede andere Polizeidienststelle.
